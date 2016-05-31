Якутск, 31 мая, 2016, 05:19 — ИА Регнум. В Алданском районе Якутии обнаружили обе створки головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая была запущена 28 апреля с космодрома «Восточный». Размеры каждой найденной части составляют в длину более 5 метров, в ширину — 4 метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства охраны природы республики. Сейчас решается вопрос подъема и транспортировки найденных фрагментов.

forum.guns.ru Найдкнные части ракеты

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На местах падения двух частей обтекателя специалистами республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга и ФГБУ Барнаульского института водных и экологических проблем СО РАН отобраны пробы почвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вилюйском районе были найдены 10 крупных и 8 мелких фрагментов центрального блока ракеты-носителя. Экологические обследования в местах падения фрагментов следов ракетного топлива не выявили, по результатам измерений экспозиционной мощности дозы гамма-излучения не превышают средних республиканских значений. Все найденные фрагменты из районов падения эвакуированы.

Напомним, ракета была запущена с космодрома «Восточный» ещё 28 апреля, однако поиски отделившихся во время полёта от неё частей на территории Якутии были временно приостановлены из-за не сошедшего снежного покрова, на котором трудно было определить светлые фрагменты, а также ухудшения климатических условий, затруднявших поиски.