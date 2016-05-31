Москва, 31 мая, 2016, 04:57 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг, Минэкономразвития и Минздрав обсуждают идею возвращения табака и алкоголя в ларьки. Соответствующие поправки в закон станут предметом обсуждения на экспертном совете ФАС в июне, пишет 31 мая газета «Известия».

i.timeout.ru Ларёк

Инициатива обосновывается тем, что прибыльность малого бизнеса без пива и сигарет, по расчётам чиновников, падает, количество ларьков уменьшается. «Мы выступаем за то, чтобы у малых форматов была возможность продавать табачную продукцию и пиво, это должно быть сделано осторожно, с учётом влияния этих товаров на здоровье людей», — пояснил изданию начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мышеловин.

Противником данной идеи выступает Минздрав, который считает недопустимой такую близость товара к потребителю. Производители сигарет и пива, в свою очередь, полагают, что дистанция между потребителем и товаром не влияет на потребление.

Напомним, продажа пива в объектах нестационарной торговли в России запрещена с 1 января 2013 года. С 1 июля 2014 года вступил в силу запрет на продажу сигарет в киосках, как и ограничение на открытую выкладку табачной продукции.