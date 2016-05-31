Москва, 31 мая, 2016, 04:41 — ИА Регнум. Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в ближайшее время начнут штрафовать нарушителей за парковку на газонах и зелёных насаждениях. Об этом сообщает портал «М24» со ссылкой на пресс-службу МАДИ.

advice-lawyer.ru Парковка на газоне

Отмечается, что на данный момент завершается сертификация комплекса «Мобильный инспектор» в части, позволяющей сотрудникам инспекции фиксировать подобные правонарушения в автоматическом режиме.

«Информация, зафиксированная инспекторами МАДИ в автоматическом режиме, будет направляться в нашу информационную систему, в которой будет формироваться постановление по делу об административном правонарушении», — сообщили в МАДИ.

Напомним, штраф за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, в Москве составляет 5 тысяч рублей для граждан, 30 тысяч рублей — для должностных лиц, 300 тысяч рублей — для юридических лиц.