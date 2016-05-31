Пекин, 31 мая, 2016, 04:36 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян приняли участие в конференции Академии наук КНР, собравшей под одной крышей в Пекине более 4 тыс. ученых и чиновников. Лидер КНР призвал ученых вывести Китай в мировые лидеры в области науки и технологий.

dagbladet.no Зарядка

Премьер-министр КНР Ли Кэцян отметил, что для перехода к рыночной экономике и модернизации промышленности необходимо развивать инновационные технологии. Именно за счет развития науки и техники рост ВВП страны к 2020 г. должен приблизиться к отметке в 2,5%, пишет «Чжунго жибао».

Председатель КНР выступая перед участниками конференции подчеркнул, что Китаю необходим научный и технологический потенциал для защиты национальных интересов.

«К 2030 г. Китай станет одной из самых ведущих стран в области применения инноваций. К столетнему юбилею КНР наши ученые должны вывести Китай в мировые лидеры в области науки и техники», — добавил Си Цзиньпин.