Владивосток, 31 мая, 2016, 04:30 — ИА Регнум. В Приморье в ТОР «Михайловский» новый резидент планирует выращивать и перерабатывать кукурузу, ячмень и сою. ООО «Черниговский Агрохолдинг» инвестирует в проект 369,6 миллиона рублей. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока.

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Новый резидент обещает к 2017 году построить комплекс первичной переработки злаковых культур с объёмом хранения 20 тысяч тонн. Большую часть продукции компания будет поставлять на комбинированный завод на Камчатке. Излишки злаковых направят на рынки Азиатско-тихоокеанского региона.

«Статус резидента ТОР дает значительные налоговые льготы, которые способствуют развитию бизнеса. А предоставление готовой инфраструктуры снижает расходы», — рассказал генеральный директор ООО «Черниговский Агрохолдинг» Александр Корнеев.

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Отметим, что ТОР «Михайловский» действует на двух площадках — «Некруглово» и «Спасско-Черниговская». Корпорация развития Дальнего Востока планирует построить здесь объекты электросетевой инфраструктуры общей мощностью 56,6 кВт.

В Корпорацию поступило уже 12 заявок на получение статуса резидента ТОР «Михайловский». Общая сумма инвестиций по заявкам составляет 61,7 миллиарда рублей. На новых предприятиях планируется создать около 3 700 новых рабочих мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ТОР «Михайловский» ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания» намерена вложить 9,1 миллиарда рублей для реализации проекта по производству говядины, свинины, молока и молочной продукции. Строительство ферм, нескольких профильных комплексов и комбината планируется завершить в 2018 году. Отличительной особенностью этого инвестора будет служить замкнутый цикл производств.