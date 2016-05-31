Сеул, 31 мая, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Военные КНДР осуществили запуск ракеты с восточного побережья страны, который, по всей видимости, оказался неудачным, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов.

timesofoman.com Северокорейская баллистическая ракета средней дальности

Как уточняется, запуск неопознанной ракеты был осуществлён рано утром 31 мая с позиции неподалёку от портового города Вонсан на северо-востоке КНДР.

«Военные изучают детали запуска, оставаясь в режиме высокой боевой готовности», — говорится в сообщении.

Источники южнокорейского агентства сообщают, что речь может идти, предположительно, о баллистической ракете средней дальности «Мусудан». Отмечается, что три предыдущих запуска данной ракеты, осуществлённые Пхеньяном в апреле, окончились неудачей.

Напомним, накануне сообщалось, что вооружённые силы Южной Кореи зарегистрировали признаки возможной подготовки КНДР к запуску баллистической ракеты. Вооружённые силы Японии в этой связи были приведены в состояние боевой готовности.

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