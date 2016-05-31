Пекин, 31 мая, 2016, 04:19 — ИА Регнум. На очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявление министра обороны США Эштона Картера, который ранее высказывался о том, что Китай создает у своих границ «Великую стену самоизоляции».

ombarcelona.com Китайский дракон

Пресс-секретарь МИД КНР отметила, что заявление чиновника из США «в полной мере отражает американское мышление». Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай не намерен быть вовлечённым в новый виток Холодной войны, пишет «Сина синьвэнь».

«К сожалению многие американские политики до сих пор мыслят категориями времен Холодной войны. Эти люди старательно выискивают соперников и врагов США во всем мире — даже там, где их просто нет», — добавила пресс-секретарь.

Подчеркивая, что США и КНР зачастую разделяют взгляды на широкий круг международных вопросов и проблем, Хуа Чуньин добавила, что основой мира и стабильности является взаимное уважение и выгодное сотрудничество.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР призвала США «отбросить все предрассудки и начать сотрудничать с Китаем, основываясь на политике открытости и взаимоуважения».