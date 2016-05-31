Москва, 31 мая, 2016, 03:54 — ИА Регнум. Спасатели вечером 30 мая достали из Москвы-реки девушку, по предварительным данным, прыгнувшую в воду с Крымского моста, сообщили в МЧС России.

tvc.ru Крымский мост

«В 23:20 Спасателями станции «Крымский мост» из воды спасена женщина, проведены реанимационные мероприятия, оживлена, передана бригаде скорой медицинской помощи», — сообщается в официальном микроблоге столичного управления МЧС в Twitter.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного МЧС агентству «Москва» сообщили, что с девушкой в настоящее время работают медики. «Каким образом гражданка оказалась в воде, предстоит выяснить», — уточнили в ведомстве.