Варшава, 31 мая, 2016, 03:29 — ИА Регнум. Польский газовый концерн PGNiG не планирует продлевать долгосрочный контракт на поставку российского газа с «Газпромом». Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передаёт агентство Reuters.

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«Мы будем стремиться к ситуации, когда долгосрочный контракт станет делом прошлого. Если цена на российский газ будет достаточно конкурентоспособной, мы не исключаем, что будем приобретать его, но определённо не в рамках долгосрочного соглашения», — сказал Наимский.

Напомним, контракт между PGNiG и «Газпромом» был заключён в 1996 году, срок его действия истекает в 2022 году. На сегодняшний день польская государственная газовая компания закупает у российской стороны до 10,2 млрд кубометров газа в год, при объёме годового потребления Польши порядка 15 млрд кубометров.