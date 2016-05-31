Москва, 31 мая, 2016, 03:11 — ИА Регнум. Российская группа инспекторов 31 мая посетит военный объект вооружённых сил Швейцарии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

nucou.cn Швейцария

Как сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, российские специалисты посетят военный объект Швейцарии в месте его обычного расположения мирного времени, на брифинге будет получена информация от командования о личном составе и основных системах вооружения и военной техники.

«Такие посещения проводятся в целях проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.