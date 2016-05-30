Москва, 31 мая, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Саперы Международного противоминного центра ВС России в Пальмире

За минувшие сутки, 30 мая, российской стороной зафиксировано два нарушения перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из самодельной артиллерии и миномётов населённый пункт Хараста и расположенный в столичном квартале Дахият аль-Асад санаторий Ибн Аль-Валид», — говорится в опубликованном документе.

В течение суток заключено соглашение о примирениис представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 126.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс и Хама. Количество незаконных вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия осталось без изменений — 60.

Сообщается также, что в населенный пункт Хан-Урайниба провинции Эль-Кунейтра специалистами Центра доставлено 3,5 тонны гуманитарного груза, основу которого составляют продовольственные наборы и медикаменты. Продолжается формирование гуманитарных конвоев для помощи жителям других населённых пунктов Сирии.