Грозный, 31 мая, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Жители многоэтажного дома были эвакуированы в Грозном в связи с пожаром, произошедшим в ночь на 31 мая, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

Пожарный шланг

По информации ведомства, пожар произошёл в пятиэтажном шестиподъездном доме произошёл на улице Касиора в Ленинском районе Грозного. Загорелась крыша здания на площади около 800 квадратных метров.

Сообщается, что на данный момент пожар удалось локализовать. Угрозы распространения огня на близлежащие здания нет. В тушении пожара задействованы 117 человек и 30 единиц техники.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.