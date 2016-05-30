Москва, 31 мая, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Бывший советник главы Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о его задержании по подозрению в получении взятки.

stuki-druki.com Взятка

«Никакой взятки мне не давали, никто меня не задерживал, никаких ограничений свободы в отношении меня нет. Никаких обвинений мне не предъявляли», — заявил Хохлов «Интерфаксу», уточнив, что 24 мая «была предпринята попытка сделать имитацию дачи взятки со стороны неких правоохранительных органов с участием актёра».

По словам экс-советника, в ведомстве он отвечал за вопросы взаимодействия с ведущими предприятиями отрасли и инвесторами. В ходе одной из встреч «появились сотрудники правоохранительных органов, которые досмотрели одного из присутствующих за столом и обнаружили у него крупную сумму денег».

Ситуация была «представлена как попытка дачи взятки, после чего был составлен соответствующий протокол», сказал Хохлов, добавив, что «выразил свой протест в связи с подобного рода действиями». По словам бывшего советника, заявление об увольнении после инцидента он подал сам.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили о задержании Юрия Хохлова при получении денежных средств, в обмен на которые якобы был готов посодействовать в кадровом решении.