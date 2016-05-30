Москва, 31 мая, 2016, 01:46 — ИА Регнум. В Москве начата доследственная проверка по факту падения дерева на коляску с ребёнком, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации

Как отмечается, в ходе проверки следователи намерена осмотреть место происшествия и опросить очевидцев, а также установить должностных лиц, которые несут ответственность за обслуживание парковой зоны.

Напомним, 30 мая дерево рухнуло на коляску с младенцем на пересечении улиц Пехотная и Щукинская на северо-западе Москвы. Ребёнок был госпитализирован.