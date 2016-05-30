Житель чеченского села Кенхи извинился перед Кадыровым за жалобы Путину
Грозный, 31 мая, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Житель чеченского села Кенхи Рамазан Джафаров, жаловавшийся президенту России Владимиру Путину на региональные власти, назвал ошибкой свои заявления и принёс извинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Житель Кенхи также поблагодарил Рамзана Кадырова за восстановление Шаройского района. Соответствующее видеообращение распространил местный телеканал «Грозный».
Обращение Джафарова сам Кадыров прокомментировал на своей странице в Instagram: «Любому человеку свойственно ошибаться. Без каких-либо ошибок не обходятся даже великие и святые люди. Самое главное, осознанно не идти по ложному пути. Умный человек, поняв, что был в чём-то неправ, признаёт это, и становится на путь истины. Я с первого дня ясно понимал, что какие-то нездоровые силы стремятся использовать жителя села Кенхи Рамазана Джалалдинова в своих грязных и очень неблаговидных целях. Ими была предпринята психологическая и информационная атака, чтобы запугать его, внушить, что есть реальная угроза его жизни и безопасности семьи. Они стремились вынудить его покинуть родную Чечню и податься на запад. Рамазан нашел в себе силы и мудрость разобраться в происходящем, не поддаться на их уловки».
Как сообщало ИА REGNUM, Рамазан Джалалдинов ранее обратился к Владимиру Путину с жалобой на местные власти. По его мнению, жители Кенхи, основную долю которых составляют аварцы, находятся в бедственном положении, а местные власти, погрязшие в коррупции, при этом бездействуют. После появления видеозаписи обращения в селении сгорел дом, в котором проживала семья Джалалдинова. Он заявил о поджоге и выехал с семьей из Чечни.
Во время беседы с представителями дагестанской делегации, проходившей в стенах школы №2, жители Кенхи, представители духовенства района, председатель совета ветеранов, глава села, директор образовательного учреждения заявили об отсутствии фактов притеснения аварцев как в самом селении, так и в целом в районе. Жалобы земляка жители Кенхи назвали попытками создать очаг напряжённости в регионе.
Уже за рамками беседы своё мнение высказали представителям Дагестана и другие жители района, собравшиеся неподалеку от школы. Так, по их словам, в муниципалитете есть проблемы с рабочими местами, затягиваются выплаты компенсаций за переселяемые дома, не решается проблема с плохими дорогами. Жители раскритиковали работу бывшего главы села и администрации района, которые не доводили до руководства Чечни информацию о нуждах людей.
Как сообщили в пресс-службе дагестанского правительства, инцидент вокруг села Кенхи ранее обсудили лидеры Дагестана и Чечни. Рамзан Кадыров и Рамазан Абдулатипов подтвердили стремление совместно решать подобные проблемные вопросы. Кроме того, глава Дагестана дал поручение изучить необходимость предоставления жилья семье Рамазана Джалалдинова до урегулирования вопроса.
В пресс-службе главы и правительства Чечни сообщили, что уже освобожден от занимаемой должности за неэффективное решение вопросов социально-экономического развития муниципалитета глава Шаройского района, а также начальник местного РОВД.