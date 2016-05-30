Грозный, 31 мая, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Житель чеченского села Кенхи Рамазан Джафаров, жаловавшийся президенту России Владимиру Путину на региональные власти, назвал ошибкой свои заявления и принёс извинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Житель Кенхи также поблагодарил Рамзана Кадырова за восстановление Шаройского района. Соответствующее видеообращение распространил местный телеканал «Грозный».

European Commission DG ECHO Чеченское село

Обращение Джафарова сам Кадыров прокомментировал на своей странице в Instagram: «Любому человеку свойственно ошибаться. Без каких-либо ошибок не обходятся даже великие и святые люди. Самое главное, осознанно не идти по ложному пути. Умный человек, поняв, что был в чём-то неправ, признаёт это, и становится на путь истины. Я с первого дня ясно понимал, что какие-то нездоровые силы стремятся использовать жителя села Кенхи Рамазана Джалалдинова в своих грязных и очень неблаговидных целях. Ими была предпринята психологическая и информационная атака, чтобы запугать его, внушить, что есть реальная угроза его жизни и безопасности семьи. Они стремились вынудить его покинуть родную Чечню и податься на запад. Рамазан нашел в себе силы и мудрость разобраться в происходящем, не поддаться на их уловки».

Как сообщало ИА REGNUM, Рамазан Джалалдинов ранее обратился к Владимиру Путину с жалобой на местные власти. По его мнению, жители Кенхи, основную долю которых составляют аварцы, находятся в бедственном положении, а местные власти, погрязшие в коррупции, при этом бездействуют. После появления видеозаписи обращения в селении сгорел дом, в котором проживала семья Джалалдинова. Он заявил о поджоге и выехал с семьей из Чечни.

Во время беседы с представителями дагестанской делегации, проходившей в стенах школы №2, жители Кенхи, представители духовенства района, председатель совета ветеранов, глава села, директор образовательного учреждения заявили об отсутствии фактов притеснения аварцев как в самом селении, так и в целом в районе. Жалобы земляка жители Кенхи назвали попытками создать очаг напряжённости в регионе.

Уже за рамками беседы своё мнение высказали представителям Дагестана и другие жители района, собравшиеся неподалеку от школы. Так, по их словам, в муниципалитете есть проблемы с рабочими местами, затягиваются выплаты компенсаций за переселяемые дома, не решается проблема с плохими дорогами. Жители раскритиковали работу бывшего главы села и администрации района, которые не доводили до руководства Чечни информацию о нуждах людей.

Как сообщили в пресс-службе дагестанского правительства, инцидент вокруг села Кенхи ранее обсудили лидеры Дагестана и Чечни. Рамзан Кадыров и Рамазан Абдулатипов подтвердили стремление совместно решать подобные проблемные вопросы. Кроме того, глава Дагестана дал поручение изучить необходимость предоставления жилья семье Рамазана Джалалдинова до урегулирования вопроса.

В пресс-службе главы и правительства Чечни сообщили, что уже освобожден от занимаемой должности за неэффективное решение вопросов социально-экономического развития муниципалитета глава Шаройского района, а также начальник местного РОВД.