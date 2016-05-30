Минск, 31 мая, 2016, 00:46 — ИА Регнум. «Расчёты говорят о том, что реально можно выходить на объёмы ВВП 110−115%, экспорт — 120−125%, реальные располагаемые денежные доходы населения — где-то в пределах 9,5−11% при росте производительности труда по ВВП 11−15% за пятилетку», — заявил председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Михаил Мясникович в интервью государственному телевидению постсоветской республики, вышедшему в эфир 29 мая.

star-town.ru Александр Лукашенко

Ныне Мясникович занимает должность спикера верхней палаты Нацсобрания. До этого он руководил Совмином и по-прежнему участвует в подготовке государственных решений. В настоящее время он принимает активное участие в подготовке программы, которую 22−23 июня озвучит перед своими сторонниками Александр Лукашенко на «Всебелорусском народном собрании».

Длящийся третий год кризис вынудил перенести собрание (обычно оно проходило накануне финала президентской кампании), а также особенно тщательно подойти к новым идеям и их формулировкам. Судя по интервью Мясниковича, подвергнутому беспощадному монтажу, идеи «рыночного социализма» на нынешнем этапе успешно сочетают в себе популизм и либертарианство, констатацию кризиса без именования его таковым и амбициозные планы вопреки расчётам авторитетных международных организаций.

«Необходимы новые виды деятельности — нужна новая экономика, нужны новые предприятия, а для этого нужны инвестиции. Реально их нет инвестиций. Бюджет не может себе позволить, прибыли у предприятий действующих нет. Банковские кредиты скудные и дорогие есть, — констатировал Мясникович. — По расчетам правительства, дефицит оборотных средств оценивается в $8,4 млрд. Этих средств также нет».

«Обеспечить это можно только за счет активного развития частного сектора и новых предприятий. Не только малых и средних, но преимущественно в производственной сфере. Для этого надо раскрепостить деловую инициативу у людей», — добавил экс-глава правительства Белоруссии.

В частности, отметил он, внесено предложение освободить на два года от налогов (кроме страховых взносов) малые и средние предприятия производственной сферы, созданные в 2016—2017 годах. Кроме того, предложено снижать ставки по новым рублёвым депозитам.

«Уровни социальных стандартов, которые достигнуты, ни в коем случае не должны снижаться. Но при этом будут активно развиваться и платные услуги», — сказал Мясникович. По его мнению, неправильно считать, что государство «вроде как что-то обязано» — «человек должен думать, в первую очередь сам, о создании благополучия для себя и своей семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Александр Лукашенко выступил с эмоциональной инаугурационной речью, пообещав не проводить приватизацию и структурные реформы, а также подробно рассказать о «горячих головах» неназванных «реформаторов». Вскоре после этого Лукашенко неоднократно обращался к теме структурных реформ, делая противоречивые заявления и утверждая, что кризиса в Белоруссии нет.

Напомним, 27 мая в Пинске Александр Лукашенко, говоря о проекте очередной программы социально-экономического развития Белоруссии (на 2016−2020 годы), заявил: «Мы должны за пятилетку, я так думаю, прирасти хотя бы на 12% по ВВП. Правительство предлагает пока 10,1%». По словам руководителя постсоветской республики, если нынешний состав Совмина не справится с реализацией амбициозных целей, то будет отправлено в отставку. Предыдущий пятилетний план (до 2015 года) был досрочно провален.