Москва, 31 мая, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Советник главы Федерального агентства по рыболовству задержан по подозрению в получении взятки в размере 3 млн долларов. Как сообщило «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, чиновник был взят с поличным при получении денежных средств в обмен на которые он якобы был готов посодействовать продвижению гражданина на руководящую должность Камчатского научного института рыбного хозяйства и океанографии.

yahoo.com Лисья акула, попавшаяся в рыбацкую сеть

В Росрыболовстве подтвердили данную информацию, уточнив, что речь идёт о задержании советника главы ведомства Юрия Хохлова. «Мы подтверждаем информацию. Оказали необходимое содействие силовым структурам. Советник главы Росрыболовства уволен», — сообщили ТАСС в федеральном агентстве.

При этом в Росрыболовстве не стали уточнять деталей и причин задержания, порекомендовав обратиться в правоохранительные органы. Вместе с тем, в правоохранительных органах факт самого задержания официально не подтверждают.