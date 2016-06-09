Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Двухнедельная ретроспектива Александра Сокурова открывается сегодня в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора». В программе показов — игровые и документальные ленты режиссера, а также короткометражные дипломные работы выпускников Мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Откроют программу 10-минутный документальный фильм «Соната для Гитлера» 1979−1989 и 80-минутная картина «Альтовая соната. Дмитрий Шостакович» 1981.

Цитата из х/ф «Фауст». реж. Александр Сокуров. 2011. Россия, Германия, США, Франция, Япония, Великобритания, Италия Фауст (Йоханнес Цайлер)

«Ретроспектива Сокурова — это действительно большое событие для Санкт-Петербурга, картины режиссёра на большом экране мы не видели достаточно давно. В программу включены не только его игровые фильмы, но и документальные, которые, я предполагаю, смотрело не так много людей. Их не увидишь по телевизору и можно найти лишь на просторах интернета. Но смотреть такие фильмы конечно нужно на большом экране. А ретроспектива даёт возможность проследить эволюцию художественного стиля Сокурова, понять, как он менялся как режиссёр, и увидеть переход от документального кино к игровому», — сообщает кинообозреватель ИА REGNUMНаталия Эфендиева.

Цитата из х/ф «Фауст». реж. Александр Сокуров. 2011. Россия, Германия, США, Франция, Япония, Великобритания, Италия Мефистофель (Антон Адасинский)

Во рамках ретроспективы будут показаны игровые ленты режиссера: «Фауст», «Скорбное бесчувствие», «Мать и сын», «Отец и сын», «Александра» и «Круг второй» и документальные картины Александра Сокурова разных эпох и времен — от кинобиографий «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната» и «Мария» до знаменитого цикла элегий: «Восточная элегия», «Советская элегия», «Московская элегия».

Документальные ленты «И ничего больше», «Соната для Гитлера», «Смиренная жизнь», «Dolce», «Повинность» и «Духовные голоса» практически не показывались на большим экране.

Помимо фильмов самого режиссёра петербуржцы увидят дипломные работы выпускников Мастерской Александра Сокурова. Для показа Сокуров отобрал картины семерых своих учеников.

В программу вошли:

«Лёгкая вина» режиссера Малики Мусаевой;

«Леса Вавилона» Александра Золотухина;

«Счастливая семья» Тины Мастафовой;

«Где-то совсем рядом» Марьяны Казанчевой;

«Они ушли от меня» Киры Коваленко, и другие.

«Посмотрев эти фильмы, можно будет попытаться уловить степень влияния мастера на своих учеников, отыскать какие-то мотивы. У кого-то они могут оказаться явными, у кого-то неочевидными, а у кого-то их может быть вообще нет, где-то между строк они, что называется, растворяются», — говорит Наталия Эфендиева.

Показы ретроспективы продлятся в «Авроре» до 22 июня.

Напомним, 17 марта состоялась российская премьера нового фильма Александра Сокурова «Франкофония. Лувр под немецкой оккупацией» — документально-игровой картины о директоре Лувра в период оккупации Франции нацистской Германией, французе Жаке Жожаре (Луи-до де Ленксен).

Фильм был показан на 72-м Венецианском кинофестивале в сентябре прошлого года, где получил положительные отзывы кинокритиков и был удостоен Премии фонда Миммо Ротелла и Премии Федерации европейских и средиземноморских кинокритиков как лучший евро-средиземноморский фильм.