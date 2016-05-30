Санкт-Петербург, 31 мая, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ сегодня, 31 мая, провозгласит, законно ли взимать плату с большегрузных автомобилей при проезде по федеральным трассам, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протест водителей-дальнобойщиков

Запрос группы депутатов Государственной думы был рассмотрен судом 14 апреля. В открытом заседании полномочный представитель президента Михаил Кротов заявил, в частности, что после отмены лицензий на большегрузные перевозки в 2007 году дальнобойщики стали прибегать к своего рода «серым схемам», то есть, они уходят от налогов.

С 15 ноября 2015 года за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн взимается специальная плата, призванная частично возместить наносимый ими ущерб дорожному хозяйству. Владельцы больших грузовиков обязаны зарегистрировать их в системе «Платон», установить специальное бортовое устройство или оформить маршрутную карту перед выходом в рейс. Несоблюдение этих правил влечет крупные штрафы.

Добавим, оператором «Платона» стала компания «РТ-Инвест Транспортные Системы», акционером которой является сын миллиардера Аркадия Ротенберга Игорь. Соглашение с этим ООО было заключено на 13 лет без проведения конкурса, так как состояние федеральных дорог посчитали делом государственной безопасности.

Заявители полагают, что «Платон» несоразмерен, несправедлив и экономически не обоснован. Депутаты, обратившиеся в КС, считают, что по сути «Платон» является налогом. Кроме того, парламентарии считают, что введение административной ответственности за нарушения системы недопустимым образом основано не на законе, а на постановлении правительства. Кроме того, они указывают на то, что подобные санкции создают препятствия для свободного перемещения товаров по территории страны.

Исходя из этого, заявители требуют признать спорные нормы не соответствующими статьям 55 (часть 3), 57, 72 (часть 1), 74, 75 (часть 3) и 76 Конституции РФ.

Напомним, что ранее по стране прокатились протесты водителей-дальнобойщиков против введения системы «Платон», однако они не привели к ее отмене, а лишь к временному смягчению штрафных санкций за нарушение правил проезда большегрузных фур по федеральным трассам. При этом в Минтрансе сокрушаются, что пока система приносит намного меньше того, на что рассчитывали власти при ее запуске.