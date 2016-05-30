Будапешт, 30 мая, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет с двумя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку на оживленной автомобильной трассе в Венгрии. Как передают Вести.Ru, в результате инцидента никто не пострадал.

susanin.pro Легкомоторный самолёт

ЧП произошло в понедельник, 30 мая, на окраине Будапешта. По предварительным данным, пилот воздушного судна был вынужден совершить посадку на трассе М1-М7 из-за отказа двигателя.

Отметим, что в непосредственной близости от места приземления самолета расположены несколько крупных торговых центров.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.