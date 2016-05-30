Сана, 30 мая, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Повстанцы из племени хуситов впервые с момента установления режима прекращения огня в Йемене запустили ракету в сторону Саудовской Аравии, передает ABC News.

albawabaeg.com Ракета дальнего радиуса действия

По данным телевизионного канала хуситов — «аль-Масирах», запущенным по территории КСА снарядом оказалась ракета дальнего радиуса действия.

Представители ВС Саудовской Аравии отмечают, что удар пришелся по приграничному административному округу Джизан на берегу Красного моря. Никто из местных жителей не пострадал.

Режим прекращения огня между хуситами и силами президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади, поддерживаемых ВВС саудовской коалиции, был установлен 10 апреля.