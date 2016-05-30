Вентимилья, Италия, 30 мая, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Итальянские власти разобрали самодельный палаточный лагерь мигрантов в городе Вентимилья в 7 км от французской границы, передает ABC News.

ilsecoloxix.it На берегу

Мигранты из Эритреи и других африканских стран, а также Пакистана и Бангладеша провели под открытым небом несколько недель или даже месяцев. Оттуда они рассчитывали перебраться во Францию, минуя паспортный контроль.

После того, как мэр города на побережье Лигурийского моря приказал демонтировать лагерь, полиция начала процесс идентификации личности мигрантов. Несовершеннолетние были доставлены в местные центры социальных служб. Остаться в Вентимилье разрешили только тем совершеннолетним, у кого были документы о предоставлении им международной защиты.

Итальянское информагентство ANSA сообщило, что около 95 мигрантов отправили в южные города Италии — Бари и Катанию. Оттуда нелегалов будут депортировать на родину.

За все время, пока беженцы жили в импровизированном лагере, жители Вентимильи передавали им питание, теплую одежду, одеяла и другую помощь.