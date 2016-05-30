Багдад, 30 мая, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Ирака во время бомбардировок ликвидировали 7 лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на западе провинции Анбар. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщает информбюро совместного командования силовых ведомств Ирака.

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Отмечается, что в число убитых попал террорист, отвечавший за разведку и безопасность в организации.

Кроме того, были ликвидированы главари крупных отрядов группировки ИГ (запрещена в России), действующих в Ираке и Сирии, а также руководитель шариатского суда в провинции Евфрат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая Вооруженные силы Ирака вошли в удерживаемый боевиками ИГ (запрещена в России) город Эль-Фаллуджа.

«Мы осуществили штурм Эль-Фаллуджи сегодня ранним утром», — отметил официальный представитель войск специального назначения Ирака Сабах аль-Номан.