Париж, 30 мая, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Глава МВД Франции Бернар Казенёв распорядился о выделении 3,9 млн евро на лагерь для беженцев в Северной Франции, построенный Врачами без границ и открытый в начале марта, передает Daily Mail.

Tracy Hunter В лагере беженцев

Лагерь находится в городе Гранд-Сент в пригороде Дюнкерка. Французское правительство впервые за последние несколько лет напрямую участвует в финансировании и управлении жилищ для беженцев.

Кроме правительства, расходы мигрантов покрывают также муниципалитет Гранд-Сента и ассоциация, управляющая лагерем.

Большинством постояльцев нового лагеря, в котором проживают 800 мигрантов, являются иракские курды.