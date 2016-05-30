Захарченко: Киев саботирует Минские соглашения
Донецк, 30 мая, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Власти Украины продолжают саботировать выполнение Минских договоренностей. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.
По его словам, за 2 года существования «Комплекса мер», принятого в столице Белоруссии, ни один из его пунктов так и не был выполнен Киевом в полном объеме.
«Еще раз напомню представителям киевского режима, что «Комплекс мер» — это не меню из ресторана, в котором можно выбрать только то, что понравится, — добавил Захарченко. — Это «дорожная карта», предусматривающая четкую последовательность шагов, а еще от его выполнения зависят жизни и благополучие тысяч мирных граждан».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторые Минские соглашения были оформлены на саммите в столице Белоруссии 11−12 февраля 2015 г руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписаны контактной группой, в которую вошли Украина, Россия, ДНР и ЛНР.
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