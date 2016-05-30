Донецк, 30 мая, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Власти Украины продолжают саботировать выполнение Минских договоренностей. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам!

По его словам, за 2 года существования «Комплекса мер», принятого в столице Белоруссии, ни один из его пунктов так и не был выполнен Киевом в полном объеме.

«Еще раз напомню представителям киевского режима, что «Комплекс мер» — это не меню из ресторана, в котором можно выбрать только то, что понравится, — добавил Захарченко. — Это «дорожная карта», предусматривающая четкую последовательность шагов, а еще от его выполнения зависят жизни и благополучие тысяч мирных граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторые Минские соглашения были оформлены на саммите в столице Белоруссии 11−12 февраля 2015 г руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписаны контактной группой, в которую вошли Украина, Россия, ДНР и ЛНР.

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