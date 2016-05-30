Баку, 30 мая, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Азербайджан хотел депортировать 8-летнего мальчика из-за того, что у него армянская фамилия. Об этом в своём аккаунте в Instagram сообщила мать ребёнка Кристина Константинова.

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Она опубликовала фотографию своего сына в аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку с комментарием: «Так выглядит человечек, когда большие дядьки решают вопрос о его депортации. Мама русская, папа русский, а вот фамилия армянская. У ребенка 8-ми лет!!! Мир, куда ты катишься?! Ждем решения и возврата паспортов, какая же у меня злость за слезы сына».

Позже фотография была удалена, и появилась другая запись, в которой говорится, что и родители, и сын вернулись в Москву: «Мы в Москве! Спасибо всем за заботу и поддержку. Баку встретил нас с почестями, но настолько поздно, что мы поставили крест на этом «чудесном» городе и улетели, как только Лука выспался в нормальных условиях. А ещё, у нас классные друзья! Люблю вас! Спасибо, что все 10 часов были с нами и подняли на уши всех и там, и тут».

Армянскую фамилию ребенок получил от биологического отца, в Баку же он поехал с отчимом.

В Азербайджан де-факто запрещен въезд для людей с армянским происхождением, вне зависимости от гражданства. Одним из самых ярких примеров стал отказ пустить в страну представителя компании ОАО «АВТОВАЗ», гражданина РФ Сергея Гюрджияна. Эта ситуация возникла в 2011 году.