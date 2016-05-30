Калуга, 30 мая, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Калужская область не только не является «инвестиционным лидером», но, наоборот, погрязла в долгах. Коллегия Счетной палаты Российской Федерации рассмотрела в текущем месяце отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации долговой политики Калужской области за 2013−2015 годы и анализ ее влияния на исполнение бюджета субъекта Российской Федерации». Выяснилось, что государственный долг Калужской области увеличился за два года в 1,9 раза: с 16,5 млрд рублей (на 1 января 2013 г.) до 31,3 млрд рублей (на 1 января 2016 г.). Доля долга по бюджетным кредитам в общем объеме государственного долга Калужской области возросла с 26,7% (на 1 января 2013 г.) до 48,4% (на 1 января 2016 г.), по кредитам, привлекаемым от кредитных организаций — с 28,8% до 34,5%. Причем, как было отмечено на Коллегии, увеличение государственного долга Калужской области, в первую очередь, обусловлено ростом дефицита областного бюджета.

Долговое бремя

Специально для ИА REGNUM ситуацию прокомментировал член Общественного антикоррупционного комитета Калужской области, ветеран Афганистана, предприниматель Сергей Кременев:

«Губернатор Анатолий Артамонов руководит Калужской областью с 2000 года. Он стабильно занимает первые строчки в рейтингах губернаторов. В федеральных СМИ Анатолий Артамонов возникает как рачительный хозяин, который смог привлечь в область иностранных инвесторов, развивающих промышленность региона и создающих новые рабочие места.

А вот данные Росстата: В 2000 году, когда Артамонов стал областным руководителем, поголовье крупного рогатого скота было 214,6 тыс. голов. На 1 января 2014 — 130,6 тыс. Поголовье свиней — самого «быстрого» мяса — 2000 — 67,6 тыс. В 2014 — 64,0 тыс. Производство молока снизилось с 301,4 тыс. тонн до 219,7 тыс. Яиц — с 166,4 млн штук до 126,2 млн. Посевные площади всех сельскохозяйственных культур упали с 529,3 тыс. га. до 312, 90 тыс. А в 1996 году распахано было 918,9 тыс. га. Картофеля в 2000 г собрали 407,5 тыс. тонн. В 2013 — 240,3 тыс. Значительное снижение по зерну, другим культурам. Если это «хороший рост», как уверяет российского президента Анатолий Артамонов, то что же тогда падение?

На одной из рабочих встреч с президентом России Владимиром Путиным губернатор Анатолий Артамонов заявил: «Что касается демографии, то в общем тренде мы, как бы, идём со всей страной — рождаемость растёт… Мы имеем хороший приток населения извне. Причём не только из‑за пределов нашей страны, здесь мы занимаем одну из самых передовых позиций, но и миграционные потоки, которые идут внутри страны, они тоже в нашу пользу».

А теперь смотрим официальные данные. Численность населения области на 1 января 2000 года — 1 068,8 человек. В 2014 — 1 004 544. То есть, за время правления Анатолия Артамонова область потеряла почти 65 тыс. человек! Снижается численность сельского населения — с 271,3 тыс. человек (2000 г.) до 242 тысяч в 2014. За период с 2004 по 2005 год 246 колхозов и совхозов были признаны нерентабельными и ликвидированы. Конечно, в такой ситуации народ просто бежит из деревень. Но не в областные города. Численность городского населения с начала нового века снизилась с 789 тыс. до 762,5 тыс. Значит, люди бегут из самой области. Из 562 средних школ осталось 362. Из 35 профессионально-технических училищ — 13. Из 303 детских садов остался 271. НИИ — было 28, осталось 17. Справедливости ради стоит сказать, что растет число поликлиник, но сокращаются количество врачей — с 4223 (2000 г.) до 3232 (2014 г.).

Все «инвестпроекты» губернатора Артамонова перечислили за 7−8 лет работы в российские бюджеты 23 млрд руб. А госдолг Калужской области на 1 июня 2015 года составлял 26 млрд. руб. Собственных налогов, собираемых на территории Калужской области — 34 млрд. Их едва хватает на социальную составляющую бюджета.

Отметим, что все это происходит при попустительстве не только представителей власти в регионе, но и так называемых парламентских политических партий. На мой взгляд, судя по ситуации в Калужской области, особой разницы между этими партиями давно нет. Уверен, что сейчас России необходимо расширение спектра политических партий. И социальная база для этого есть — это те, кто на выборах голосуют ногами. И совсем не в силу только общественной пассивности, но и усталости от демагогии и отсутствия реальных дел. Я сам являюсь руководителем оргкомитета Народной социал-демократической рабочей партии. В выборах в 2016 году мы не участвуем, но видим, что потребность в новых политических партиях есть. На самом деле, очень много калужан, которые не могут равнодушно смотреть на то, как местная власть загоняет в лузу российский бизнес в угоду мифу об инвестиционном лидерстве, вынуждает людей покидать свою малую Родину в поисках работы.

Исполнительная власть, из-за несменяемости, становится безответственной перед населением. Это очень хорошо видно по тем итогам, к которым сейчас пришел бессменный губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и его команда. Уверен, что одна из причин краха мифа об «инвестиционном лидере» — это отсутствие возможностей для альтернативного мнения. Но как справедливо говорил Блез Паскаль: «Опираться можно только на то, что сопротивляется!»