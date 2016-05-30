Скопье, 30 мая, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Македония не является членом ни НАТО, ни Европейского союза, но оказалась вынуждена спасать ЕС от проводимой им самим политики. Об этом 30 мая заявил президент Македонии Георгий Иванов на региональной бизнес-конференции «Саммит 100» в Сараево с участием лидеров стран Западных Балкан.

Добро пожаловать, беженцы

Македония выстроила забор на границе и не позволяет мигрантам проникать в Европейский союз, отметил Иванов. По его мнению, ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ «остались в 20 веке и не адаптировались к 21 веку», передаёт агентство БГНЕС.

«В то время как Брюссель думал, что предпринять, мы решили объявить чрезвычайное положение, чтобы направить войска к границе для регулирования миграционного потока», — сказал Иванов, добавив, что кризис с беженцами также «предоставил шанс для сотрудничества между всеми странами западного балканского коридора».

Президент отметил также, что «Македония является хрестоматийным примером неправильного подхода и ЕС, и НАТО — примером того, как ни НАТО, ни ЕС не следует относиться к странам-кандидатам». «Мы становимся коллекционерами. У нас имеется 17 планов по членству в НАТО, это годится для Книги рекордов Гиннесса. Нет ни одной страны в мире, чья армия проверялась бы больше, чем македонская армия», — подчеркнул он.

Говоря об отношении ЕС к Македонии, Иванов отметил, что на сегодняшний день страна получила уже семь рекомендаций к началу переговоров о присоединении, но какого-либо прогресса на этом пути нет. «Мы стоим на одном месте. Потому что судьбою нам суждено иметь соседа, из-за которого мы не можем быть приняты ни в ЕС, ни в целом в мире. Этим соседом является Греция», — заявил Иванов, имея в виду спор между Афинами и Скопье вокруг официального названия Македонии, служащий препятствием для интеграции страны в ЕС и НАТО.