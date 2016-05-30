Уфа, 30 мая, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Долги по зарплате утроились

Olegon.tourbina.ru Казы вар (колбаса из конины)

23 мая газета «Республика Башкортостан» сообщила, что задолженность по зарплате в республике, по данным Башстата, на 1 мая составила 8,8 млн рублей. По сравнению с началом года долги перед работниками выросли почти в три раза. В списке должников пять организаций. Руководители двух из них — компании «Башлеспром» и института «БашНИИстрой» — пообещали выплатить задержанную зарплату до 1 июня. Предприятие «Иглинский лес» ждут ликвидационные мероприятия. Контроль за еще одним должником — санаторием «Талкас», поручен минздраву и минземимуществу республики.

Сергеевская эпопея не закончена

Ряд СМИ в этот день продолжили тему крупной техногенной аварии, случившейся в Башкирии 15 мая. Ее причиной стала несанкционированная врезка рядом с посёлком Сергеевка в подземный конденсатопровод диаметром 30 см. Газоконденсат разлился на площади 20 кв. метров. Жители Сергеевки не получают своевременную медицинскую помощь и до сих пор не знают, можно ли пить воду из колодцев. В лечебных учреждениях находится более десяти жителей посёлка. На месте задействованы 93 человека и 32 единицы спецтехники. Содержание сероводорода — до 7−12 ПДК.

Такие разные зарплаты депутатов

Газета «Уфимская неделя» 23 мая проанализировала зарплаты депутатов Госсобрания республики. В среднем парламентарии зарабатывают от 200 до 400 тыс. рублей в месяц. Это, в основном, народные избранники, которые работают в парламенте республики на постоянной основе, получая за это зарплату из республиканского бюджета. Доходы остальных депутатов существенно разнятся. Одним из состоятельных парламентариев можно назвать генерального директора «Белсталь» Рамиля Бигнова — он в прошлом году заработал 36 млн 972 тыс. 780 рублей, получая почти по 3 млн в месяц. Но самый большой доход среди коллег имеет генеральный директор компании «Ойл-сервис», оказывающей услуги «Башнефти», Ахмет Ишмухаметов — 63 млн 295 тыс. 372,21 рубля, или по 5 млн ежемесячно. Самый малооплачиваемый депутат — Загир Хакимов. В 2015-м он жил на 181 тыс. 254 рубля, имея ежемесячный доход в размере 15 тыс. рублей. На удивление немного по сравнению с другими депутатами зарабатывает ведущий активную концертную деятельность певец Айдар Галимов — он получил за год всего лишь 1 млн 146 тыс. 328,45 рубля или по 95 тыс. рублей в месяц.

Мы стали меньше есть?

Ряд СМИ в этот день отметил, что показатель оборота розничной торговли в Башкирии в первом квартале 2016 года составил 211,27 млрд рублей, что на 8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Продажи продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, снизились в регионе на 6,9%, до 105 млрд рублей. Оборот непродовольственной розницы упал на 8,8%, до 106,27 млрд рублей. Заметнее всего просели заведения общепита — их оборот сократился на 13,8%, до 6,85 млрд рублей.

Конина для патриарха

«Коммерсантъ» 24 мая приоткрыл завесу тайны над подготовкой к визиту в Уфу патриарха Кирилла. Контракт на организацию приема главы Башкирии в честь приезда патриарха получило КП «Комбинат питания». Организатору банкета, согласно контракту, предстоит накрыть столы на 60 человек в колонном зале министерства сельского хозяйства республики. Траты на каждого гостя в среднем составят 4 тыс. 400 рублей. Контракт оплачивается из бюджета республики. В меню включены башкирские деликатесы — бастурма, казылык, казы вар (колбаса из конины), салат «Цезарь», грибной жульен с говяжьим языком в тарталетках. Из напитков предложат клюквенный морс, башкирскую водку «Белый чай», кагор, зеленый и черный чай и воду.

Педофил-рецидивист

25 мая «Комсомольская правда» сообщила, что в Уфе педофил-рецидивист Александр Валеткин вскоре предстанет перед судом. Следователи установили, что Валеткин не только изнасиловал и убил 11-летнюю Виолетту Токарчук, но также пытался расправиться с другой своей жертвой. По версии следствия, утром 11 февраля 2014 года близ озера Долгое мужчина напал на 10-летнюю девочку, надругался над ней, а после принялся душить. Когда ребенок обмяк, Валеткин, решив, что девочка мертва, сбежал. Но, к счастью, его жертва пришла в себя, добралась до дома и обо всем рассказала родителям. Тогда сыщикам не удалось выйти на след педофила.

Баймакский террорист

Ряд СМИ в этот день отметил, что из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию экстрадировали Загира Галина, обвиняемого в пропаганде деятельности запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». По данным следствия, он был членом Баймакской ячейки этой группировки. В период с 25 февраля 2010 года по 23 сентября 2011-го Галин проводил в Башкирии среди населения беседы, пропагандирующие идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и призывающие к изменению в России существующего государственного строя, склонял подвергнутых идеологической обработке лиц к членству в «Имарат Кавказ». Кроме того, по информации правоохранительных органов, обвиняемый хранил у себя дома взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы, которые в сентябре 2011 года были обнаружены и изъяты в ходе обыска.

Русский по плану

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 25 мая выясняло, почему в Башкирии продолжается борьба за учебные планы. Как пояснила общественница Галинап Лучкина, классный руководитель обязан ознакомить родителей со всеми вариантами учебных планов. Рассказать, сколько часов входит в их обязательную часть, а сколько в ту, которую мы совместными усилиями формируем. Если семь лет назад с первого класса русский язык был три раза в неделю, а литература — два, то сейчас в начальной школе, кажется, везде порядок — пять уроков русского и три-четыре литературы. В средней школе нет с этим проблем там, где принят «Примерный учебный план для школ с русским языком обучения».

Каким партиям в Башкирии платят

26 мая ряд СМИ сообщил, что финансовые вливания на обеспечение деятельности в первом квартале текущего года в Башкирии имели лишь восемь из 55 политических партий, отделения которых зарегистрированы в регионе. Традиционно финансами была подкреплена деятельность парламентских «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», а кроме того — «Гражданской платформы», «Яблока» и «Патриотов России». Небольшие вливания получила РПНУ. Суммарные поступления на счета восьми партий в январе-марте составили около 27 млн рублей, из которых 20,3 млн рублей получила «Единая Россия», 3,69 млн рублей — КПРФ, 1,79 млн рублей — «Справедливая Россия», 934,17 тыс. рублей — ЛДПР. На финансирование отделения «Яблока» было направлено 220 тыс. рублей, «Патриотов» — 93,7 тыс. рублей, «Гражданской платформы» — 45 тыс. рублей, РПНУ — 18,7 тыс. рублей.

Мэрия и маршрутки

«МедиаКорСеть» в этот день рассказала, что конкурс, недавно объявленный администрацией Уфы на право осуществления пассажирских перевозок в городе, вызвал шквал критики со стороны горожан. В документации ничего не говорится о возможности контролировать доходы перевозчиков. Простыми словами, администрация даёт возможность водителям маршруток скрывать свои доходы и не в полном объёме платить налоги. В Госкомтрансе РБ проанализировали конкурсную документацию и обратили внимание на то, что администрация не стремится к переходу на большеформатные автобусы. Помимо этого, в администрации Уфы уделяют мало внимания перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Удивление специалистов ведомства вызвали и сами маршруты, выставленные на конкурс, та как 50% маршрутов по факту дублируется, как между собой, так и с маршрутами электротранспорта.

Акции «Башнефти» могут и продать

Ряд СМИ 26 мая отметил, что власти Башкирии могут продать пакет акций «Башнефти» при определенных условиях. По словам первого лица Башкирии, все будет зависеть от продажи 50% пакета акций компании, который сейчас принадлежит федеральному центру. В случае продажи 50%-го пакета акций у компании сменится основной акционер. Власти Башкортостана пересмотрят свое отношение к продаже пакета акций в том случае, если новый акционер изменит условия сотрудничества с Башкирией и не будет выполнять обязательства. «Тогда, может, и внесём коррективы в нашу политику по этому вопросу», — заключил глава региона Рустэм Хамитов, подчеркнув, что на данный момент республика не планирует продавать акции «Башнефти».

Куда из Уфы едут на отдых

27 мая «Вfmufa» сообщило, что самыми популярными внутренними направлениями предстоящего летнего сезона 2016 года среди самостоятельных туристов из Уфы и Башкирии стали Сочи, Симферополь и Анапа. Средний чек при покупке авиабилетов туда-обратно для жителей региона составил 16 тысяч рублей. При этом по внутренним направлениям он достиг почти 15 тысяч, по внешним — 22 тысячи рублей. 84% продаж пришлось на внутренние рейсы, 16% — на внешние. Среди внешних направлений уфимцы предпочли Варну (Болгария), Милан (Италия) и Прагу (Чехия). Из Уфы появились такие направления, как Испания, Болгария, очень хорошо сейчас туристы бронируют Грецию, хорошая альтернатива Египту — Тунис. Также с вылетом из нашего города туристы активно приобретают туры в Испанию и Чехию, где очень популярны экскурсионные туры.

Зарплата с приставом

Ряд СМИ в это день сообщил, что в Башкирии после вмешательства судебных приставов была выплачена просроченная заработная плата в размере 110 млн рублей. Согласно сведениям, предоставленным республиканским УФССП, с начала года на исполнении находится более 11 тыс. производств по взысканию задолженностей, их общая сумма составляет 350 млн рублей, треть данной суммы уже выплачена сотрудникам.

Кому преференции?

«UfaTime» 27 мая отметил, что налоговые преференции по проектам в сфере нефтепереработки и нефтехимии в Башкирии в целом составили порядка 12,6 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр РБ Рустэм Марданов. Он подчеркнул, что власти поддерживают такие предприятия и заключают с ними инвестиционные соглашения. Так, в этом году будет подписано соглашение с предприятием «Акрил Салават» о запуске производства акриловой кислоты. Сумма налоговых преференций только по этому проекту составит почти 6 млрд рублей.

Дороги не для дураков

28 мая ИА «Башинформ» сообщило, что в Башкирии в 2016 году будет построено и реконструировано 320 километров дорог с применением инновационных технологий. При выполнении дорожных работ будут применены инновационные щебеночно-мастичные асфальтобетоны, приготовленные с использованием гранулированного резинобитумного вяжущего материала.

Первый российский геопарк — в Башкирии

29 мая ряд СМИ сообщил, что первый в России особо охраняемый регион — геопарк создается в Башкирии. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе на пленарном заседании международной научно-практической конференции «Перекрёсток культур: межкультурный диалог и сотрудничество на евразийском пространстве». Форум организован в рамках международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который проходил в Уфе с 25 по 29 мая. С 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной сети национальных геопарков. В мире насчитывается около 80 геопарков в 24 странах.