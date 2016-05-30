Киев, 30 мая, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Глава Украины Петр Порошенко положительно оценил год работы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на посту главы Одесской ОГА. Об этом украинский лидер заявил во время рабочей встречи с губернатором Одесской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Глава государства положительно оценил его работу и выразил уверенность, что «наша команда, надежным членом которой является Михаил Саакашвили, способна многое сделать», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Порошенко также поручил Саакашвили «взять под личный контроль» вопросы строительства трассы Одесса — Рени.

«Мы (власти Украины) очень надеемся, что этот путь станет коридором, который соединяет Одессу с Румынией — Констанцей, Варной, с Болгарией и это будет проект, в котором будут задействованы, в том числе, и средства ЕС», — отметил президент.

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