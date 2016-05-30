Москва, 30 мая, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о планах по созданию рабочей группы для нормализации турецко-российских взаимоотношений, заявил, что рабочая группа решить проблему осложнения российско-турецких взаимоотношений не сможет, однако, безусловно, какие-то контакты с целью поиска вариантов урегулирования ведутся.

ИА REGNUM

Песков отметил, что Москва «не слышала извинений» за инцидент с российским самолетом, который турецкие ВВС сбили в ноябре 2015 года в небе над Сирией. Также турецкая сторона не выражала готовность возместить ущерб.

Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов прокомментировал состояние российско-турецких отношений, а также намерение Анкары создать рабочую группу для их нормализации:

«Этого следовало ожидать. Президент России Владимир Путин делал заявление о том, что Россия никогда не была заинтересована в осложнении отношений с Турцией, бережно к ним относилась, однако инцидент 24 ноября 2015, сбитый российский бомбардировщик турецкими ВВС, все свел практически к нулю. Россия ввела экономические санкции, которые нанесли ущерб экономикам двух стран, но Турции — в большей степени. Помимо этого, Турция потеряла такого партнера как Россия, отношения с которой позволяли Анкаре проводить политику свободного маневра своих отношений с ЕС и США. После того как эти отношения осложнились, на Турцию резко усилилось давление США и ЕС.

Сюжетная сторона: американцы требовали, чтобы Турция сконцентрировалась больше на борьбу с ИГИЛ (запрещена в России), а не на борьбе с курдами. ЕС поставил жесткие условия по проблеме миграции беженцев с Ближнего Востока и Африки. Более того, Турции выставили ряд жестких условий по возможному приему в ЕС: принять законы или отменить те, которые были приняты ранее, которые квалифицировались Турцией как борьба с терроризмом. Речь идет о свободе слова, демократии, укреплении парламентских структур и так далее.

В конце апреля нынешнего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление, по которому следовало, что Турция не справляется с проблемой терроризма внутри страны и могла бы обратиться к мировому сообществу с просьбой оказать ей в этом содействие. Это был первый пробный шаг Москвы в сторону Анкары, поскольку Москва опасается геополитической фрагментации Турции, что создает проблему не только для стран Ближнего Востока, но и для России. Вслед за этим Владимир Путин отметил, что проблема курдов не является проблемой России, а является проблемой тех стран, в которых они проживают.

Наконец, в Афинах глава России упомянул о так называемой «государственной тайне», связанной с реализацией проекта газопровода «Турецкий поток». Дело было в том, что турецкая сторона, пользуясь ситуацией, заявила о необходимости изменить ценовую политику на российский газ. Хотя, на самом деле, за этим стояло давление Европейской комиссии. Таким образом Москва послала Анкаре зондажный «шарф» об условиях нормализации отношении между двумя странами, суть которых заключается в следующем: турецкая сторона приносит официальные извинения за инцидент с российским Су-24, выплачивает компенсации, и только после этого можно говорить о нормализации отношений между двумя странами.

Турция ответила, но очень своеобразно. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона готова создать рабочую комиссию по урегулированию российско-турецкого инцидента подобно той, которая действует сейчас в отношениях между Турцией и Израилем.

Напомним, что в мае 2010 года израильский спецназ атаковал так называемую «Флотилию мира», в которой Турция принимала активное участие, направленное на снятие блокады с Сектора Газа. В результате операции погибли граждане Турции. После этого Турция балансировала на грани разрыва отношений с Израилем, хотя существовали технические вопросы о выплате компенсаций семьям погибших граждан. При этом, в эту интригу вклинился фактор так называемой третьей силы: более активное участие Турции в палестино-израильском регулировании. Дискуссии по этому поводу между Турцией и Израилем идут до сих пор. Поэтому попытки Чавушоглу нормализацию российско-турецких отношений перевести в статус подобно израильской, наводит на многие размышления.

Когда в ноябре 2015 года был сбит российский бомбардировщик, погиб русский летчик. Турецкая сторона, отказавшись принести извинения перед Россией и решить соответствующие вопросы, связанные с выплатой компенсации, теперь пытается интегрировать фактор нормализации отношений между двумя странами в проблему сирийского регулирования. Напомним, что после инцидента с российским Су-24 турецкая дипломатия была выдворена из этого процесса и главными инициаторами сирийского регулирования выступали Россия и США. Таким образом, можно сделать вывод, что турецкая дипломатия пытается одержать психологическую и материальную победу, связать фактор возможной нормализации отношений между двумя странами со своим участием в сирийском процессе. Не говоря уже о том, что Турция решает еще экономические проблемы.

Дело в том, что санкции России в отношении Турции, объективно говоря, негативно сказывается на экономиках двух стран. Но в Турции — в большей степени. Турция потеряла огромный российский рынок, подорвались многие секторы сельского хозяйства, свелись на ноль перспективы развития туристического бизнеса, не говоря уже о геополитических дивидендах. Турция должна принести публичные извинения, выплатить компенсацию».