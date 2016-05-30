Люксембург, 30 мая, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Председатель Европейского союза Дональд Туск полагает, что те, кто рассчитывают на скорейшую и полноценную интеграцию в Евросоюзе, упускают из внимания желания простых европейцев, передает The Associated Press. Он призвал к открытой и большой дискуссии в государствах-членах о том, откуда должен управляться ЕС.

European People's Party Дональд Туск

Менее чем за месяц до референдума 23 июня по вопросу о членстве Великобритании в блоке Туск говорит, что сегодняшнее поколение политиков ответственно за создание «утопии о Европе без национальных государств».

«Одержимые идеей мгновенной и тотальной интеграции мы не заметили, что обычные люди, граждане Европы не разделяют нашего евроэнтузиазма», — заявил Туск на заседании группы христианских демократов крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии.