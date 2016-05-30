Москва, 30 мая, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Это единственное международное событие подобного масштаба в России, полностью посвященное развитию атомной энергетики. В этом году на форуме зарегистрировано более 4500 участников из 55 стран. В прошлом году в форуме приняли участие 4173 представителя из 47 стран, мероприятие освещали более 440 представителей российских и зарубежных СМИ.

rosatom.ru VIII международный форум «Атомэкспо»

«Безуглеродная энергетика — это наше будущее, — заявил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. — Мы наблюдаем грандиозный рост народонаселения планеты, особенно в развивающихся странах. Если взять для примера такие африканские страны, как Кения или Нигерия, то там население увеличится вдвое за 20 лет. Естественно, это будет означать рост потребления электроэнергии, то есть электроэнергетика будет развиваться. В то же время, принимая во внимание изменение климата и с учетом конференции COP21, которая прошла в Париже в декабре прошлого года, мы видим, что более 130 руководителей стран признали атомную энергетику безуглеродной наравне с ВИЭ. У человечества нет другого выхода кроме как использовать безуглеродную энергетику и в первую очередь атомную. На конференции по изменению климата было принято решение о том, что страны должны выполнять свои обязательства по снижению выбросов CO2 для того чтобы до конца столетия не дать превысить на два градуса среднюю температуру воздуха».

«Атомная энергетика может предложить освоенные технологии, она безопасна, несет нагрузку в базе, — отметил он. — Ее можно «придвинуть» в городам, а к 2050 году ожидается, что половина народонаселения будет жить в городах. Ясно, что солнечная, ветряная и гидроэнергетика не смогут полностью заместить атомную, поскольку они не могут держать частоту сети. Коэффициент использования установленной мощности для ветряных станций составляет не более 17%. Если, например, в ЮАР закрыть АЭС «Коберг», состоящую из двух блоков мощностью 980 мегаватт, и заменить на ветрогенераторы, то придется использовать под них 1200 км побережья ЮАР. Если не решать проблему энергоснабжения растущего народонаселения развивающихся стран, то через 20−30 лет мы получим социальный взрыв и перемещение населения в гораздо больше масштабах, чем происходит сейчас».

«Мы проводим миссии в целом ряде развивающихся стран, которые желают построить у себя атомную энергетику, исходя из соображений безопасности, малой зависимости от колебаний стоимости топлива (как известно, составляющая в цене отпускаемой электроэнергии в атомной энергетике — 7−10%, а в углеродной — 70%), — подчеркнул Чудаков. — С ростом народонаселения развитые страны, обладающие опытом использования атомной энергии, должны помочь развивающимся странам в реализации программ по строительству АЭС. Новые технологии выходят на рынок атомной энергетики. Мы видим 45 новых проектов по развитию технологий малых и средних модульных реакторов. В четырех странах, в том числе в России уже строятся реакторы малой мощности, которые можно использовать на изолированных, островных территориях, там, где нет сетей, на северных территориях в нашей стране. Атомные реакторы можно также использовать в других областях, не связанных напрямую с выработкой электроэнергии — например, для обессоливания воды, с выработкой водорода как чистого источника топлива для энергетики, в химических процессах, в отоплении городов».

«Самое главное — это безопасность, — напомнил эксперт. — Россия является одним из ведущих игроков на рынке новых атомных технологий. Это мы видим и по сегодняшней выставке, которая проводится уже в восьмой раз. Россия строит атомные станции в целом ряде стран — в Китае, Иране, собирается строить в Финляндии, Венгрии, ведет переговоры по строительству АЭС в Египте, Иордании и в целом ряде других стран. Российские технологии очень продвинутые и безопасные, мы это видим по эксплуатации 35 энергоблоков внутри страны. В прошлом году на российских атомных станциях было выработано рекордное количество киловатт-часов электроэнергии».