Берлин, 30 мая, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Странам Запада необходимо задуматься о поэтапном снятии ограничительных мер с Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает Life.ru, заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на «Потсдамских встречах» Германо-российского форума в Берлине.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

«Мое предложение прошлой недели — при прогрессе по существу (в выполнении Минских соглашений) — подумать о возможности поэтапного снятия санкций», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем западные санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.