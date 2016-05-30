Токио, 30 мая, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Части японской армии приведены в состояние боевой готовности. Им отдан приказ подготовиться к перехвату северокорейской ракеты, передает ABC News со ссылкой на проправительственное информагентство Kyodo News.

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Министр обороны Японии генерал Гэн Накатани отдал приказ в связи с тем, что Пхеньян может продолжить запуск баллистических ракет.

Зенитный ракетный комплекс MIM-104 «Пэтриот» с управляемыми ракетами-перехватчиками типа «земля-воздух» в центральной части Токио приведены к готовности. По приказу Накатани усилена также разведка.

Источник в правительстве Японии сообщил Kyodo News, что японцы получили свидетельства того, что Пхеньян готовится к запуску баллистической ракеты. Предположительно ее должны запустить с подвижного ракетного комплекса BM25 «Мусудан» на восточном берегу КНДР в сторону Японского моря.

2 марта СБ ООН одобрил самые жесткие экономические санкции против КНДР за последние 20 лет. Постпред США в ООН Саманта Пауэр уверена, что «практически все ресурсы [Северной Кореи] направляются на безрассудное и неустанное стремление к оружию массового уничтожения».