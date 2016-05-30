Москва, 30 мая, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Очередная встреча вице-премьеров России и Белоруссии, темой которой было обсуждение удешевления поставок российского газа в постсоветскую республику, завершилась как и предыдущие — Москва не пошла на уступки. Об этом 30 мая проинформировали российские СМИ со ссылкой на зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича по итогам переговоров с зампредом Совмина РБ Владимиром Семашко.

gazprom.ru «Газпром»

«Проводили, да, пока прогресса нет», — цитирует «Интерфакс» Дворковича.

В свою очередь РИА «Новости» ссылается на «источник, участвующий в обсуждении с российской стороны», который заявил: «Встреча Дворковича и Семашко по газу состоялась, решения пока нет».

Другие издания также констатируют отсутствие положительного результата переговорного процесса. Некоторые из них ссылаются на Дворковича, но не указывают время и место состоявшихся переговоров.

Пресс-служба правительства РФ не сообщает о переговорах с белорусской делегацией. Вероятно, речь идёт о встрече, состоявшейся ранее Москве, по итогам которой представители официального Минска вернулись домой без поводов для констатации победы, а министр энергетики РФ Александр Новак констатировал необходимость соблюдения условий действующего контракта.

В то же время первый зампред Совмина Белоруссии Василий Матюшевский, выступая 27 мая перед членами Нацсобрания в Минске, заявил о наличии оснований для ожидания «в ближайшее время» положительных итогов переговорного процесса. До этого, по итогам состоявшихся 17 мая в Москве переговоров с обсуждением газовой проблематики министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик не только заявил об отсутствии долгов официального Минска, но также о радости от того, что позиция руководства постсоветской республики выслушана.

По всей видимости, чиновники России и Белоруссии желают представить ситуацию в пастельных тонах, тогда как созданы предпосылки для очередной «газовой войны» между Минском и Москвой. Дело в том, что госпредприятия Белоруссии задолжали белорусской дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» около $125 млн за фактически потреблённый газ и отказываются погашать задолженность. Дело дошло до суда, иск белорусской «дочки» принят к рассмотрению Арбитражным судом при «Белорусской торгово-промышленной палате». При этом официальной информации о рассмотрении иска нет, а правительство Белоруссии уверено, что и повода для удовлетворения исковых требований нет, так как в Минске внезапно решили изменить трактовку межправительственного соглашения о поставках газа, на основании которого сформулирован контракт.

На случай «украинского сценария» развития ситуации у Москвы есть возможность прибегнуть к «Северному потоку», который ранее Александр Лукашенко охарактеризовал не иначе, как «самый дурацкий проект России». Есть и другая альтернатива, конструктивная — платить по счетам и привлечь российские инвестиции в проект «Ямал-Европа-2». В свете наметившегося потепления отношений между Минском и Брюсселем, а также с учётом проблемных вопросов транзита российского газа через Украину, Евросоюз мог бы поспособствовать увеличению надёжности поставок российского газа своим потребителям, а заодно — способности правительства Белоруссии заработать на оплату долгов перед «Газпромом».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Могилёве председатели правительство России и Белоруссии обсуждали возможности удешевления поставок российского газа в постсоветскую республику. Из решений известно лишь, что Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков распорядились отправить вопрос на доработку. Не исключено, что проблема способности официального Минска покупать российский газ по льготным ценам будет поднята 31 мая в Астане во время переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Напомним, 29 января 2015 года Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске, оценивая перспективы евразийской интеграции, заявил, что стоимость российского газа по $143 за 1 тысячу кубометров его полностью устраивает. Тогда он отметил: «Ну мне что, обнаглеть и пойти ногой в Кремль стучать — дайте по 80?».

Не прошло и года, как правительство Белоруссии инициировало переговоры о снижении стоимости поставок российского газа в постсоветскую республику. Переговоры длятся с 2015 года без ощутимых результатов, но с внутренним убеждением официального Минска в несправедливости ценообразования на газ и допустимости «пойти ногой в Кремль стучать — дайте по 80». Так, 1 апреля глава Совмина Белоруссии Андрей Кобяков заявил: «Логично, что газ уже должен стоить порядка $80, а у нас $142».