Тамбов, 30 мая, 2016, 21:18 — ИА Регнум. С предложениями по теме стимулирования потенциала саморазвития регионов и муниципальных образований выступил сегодня, 30 мая, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации РФ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Тамбовский губернатор выступил с докладом на тему «Экономические, бюджетно-финансовые и налоговые основы федерализма». По его словам, необходимо выработать дифференцированный подход в государственной поддержке регионов и сформировать условия для устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

«Регионы находятся в различных экономических и финансовых условиях, — подчеркнул Александр Никитин. — Поэтому считаем важным использовать дифференцированные меры и механизмы государственной поддержки в отношении конкретных субъектов Российской Федерации в соответствии с выбранными приоритетами их развития. В противном случае, «богатым» регионам вновь будут обеспечены привилегии для развития, а «бедные» так и останутся «бедными».

Губернатор поднял тему вхождения регионов в мероприятия различных федеральных программ, а также озвучил участникам заседания ряд предложений по выравниванию региональных бюджетов и применению дифференцированного подхода. Он остановился на проблеме обеспечения притока инвестиций в развитие производств глубокой переработки на основе собственной сырьевой базы. В качестве примера успешных предприятий губернатор назвал Токаревскую птицефабрику, ООО «Тамбовская индейка», ООО «Тамбовский бекон» и ООО «Филье Проперти».

«Сейчас в области реализуются комплексные инвестиционные проекты, направленные не только на развитие собственной сырьевой базы, но и на ее переработку. Все инвесторы уже понимают, что «выращено и произведено в Тамбовской области» — не просто слова: это экологически чисто и это бренд», — отметил глава региона.

В целом участники заседания обсудили актуальные вопросы в сфере федеративных отношений. Среди них — инвентаризация полномочий и обеспечивающих их реализацию финансовых ресурсов на всех уровнях власти, создание Единого реестра полномочий федеральных органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также разработка Концепции совершенствования межбюджетных отношений до 2020 года.