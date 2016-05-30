Берлин, 30 мая, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Германия собирается выделить по крайней мере 100 миллионов евро на поддержку немецких производителей молока, страдающих от падения цен, передает агентство DPA.

Крупный рогатый скот

Министр сельского хозяйства Кристиан Шмидт заявил, что €100 млн пойдут в виде прямой помощи и налоговых льгот и будут дополнением к сумме, которую правительство ФРГ обсудит с Европейской комиссией. Шмидт ожидает, что федеральные земли Германии также окажут финансовую помощь фермерам.

Германия — крупнейший производитель молочных продуктов в ЕС. Из-за перепроизводства молочники получают меньше 20 центов за литр. Для покрытия расходов им требуются минимум 35 центов за литр.