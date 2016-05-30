Армения, 30 мая, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» готова брать на хранение и переработку отработавшее ядерное топливо с Армянской АЭС. Об этом 30 мая сообщил журналистам директор «Росатома» по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и выводу из эксплуатации ядерно‑ и радиационно-опасных объектов Олег Крюков.

livejournal.com Армянская АЭС

«Что касается международных контрактов по обращению с отработавшим ядерным топливом, то оно должно быть возвращено (в страну-производитель). Вполне возможно перерабатывать топливо из Армении», — согласно РИА Новости, сказал Крюков на форуме «Атомэкспо-2016».

По его словам, переговоры ведутся, но они «пока не имеют конкретных очертаний, сейчас топливо находится в Армении».

В настоящее время отработавшее ядерное топливо армянской АЭС хранится в сухом хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на территории Армянской АЭС.

Однако, по мнению экспертов, при решении вопроса о судьбе отработанного ядерного топлива (ОЯТ) российского производства с действующей Армянской АЭС могут возникнуть определённые сложности.

По законодательству РФ оно должно быть возвращено в Россию и будет храниться на её территории. Однако из Армении это топливо можно вывозить только воздушным путём (в последний раз отходы со станции были вывезены в Россию в 1989 г.), и в настоящее время транспортировка в Россию и переработка 1 кг отработанного ядерного топлива обойдётся Армении в 2 тыс. дол.

Стремясь решить проблему ОЯТ, Армения в 2000 г. построила на территории АЭС на деньги Франции ($6 млн, компания «Фраматом») сухое хранилище мощностью в 616 кассет.

В 2005 году парламент Армении принял решение расширить хранилище, что дало возможность складировать до 1890 контейнеров как минимум на 50 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 мая заявил, что власти Армении, якобы незаконно используют ядерные отходы АЭС для создания так называемой «грязной бомбы».

Как заявил в октябре 2015 г. президент Армении Серж Саргсян, в рамках технической поддержки Евросоюза практически завершена разработка документа «Стратегия по Управлению Радиоактивными Отходами и Отработавшим Ядерным Топливом». Выполнен анализ текущей ситуации. Проведен анализ действующего законодательства. После утверждения стратегии Правительством будет разработан и утвержден План по его внедрению.

Согласно положениям «Объединенной Конвенции по безопасному управлению радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом», Армения в мае 2015 года представила в МАГАТЭ первый национальный отчет.