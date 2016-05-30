Тирасполь, 30 мая, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Депутат Верховного совета Приднестровья, руководитель фракции «Обновление» Петр Пасат опроверг распространяемые в последнее время в ПМР слухи о готовящемся сносе памятника Ленину, расположенного у здания парламента и правительства республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, данные утверждения Пасату пришлось комментировать на заседании общественного совета в Дубоссарах.

Stefan Krasowski Памятник Ленину у здания парламента и правительства ПМР в Тирасполе

Депутат назвал информацию о том, что Верховный совет собирается сносить памятник Ленину «бредом». «Люди, не помнящие своей истории, не имеют будущего», — добавил Пасат.

Темой обсуждения также стало снижение парламентом ПМР порога явки на президентских выборах с 50% до 25%. Аргументируя этот шаг, парламентарий указал на высокие темпы эмиграции из ПМР, а также трудовой миграции. Кроме того, он отметил отсутствие точных списков избирателей, что ставит под угрозу признание выборов президента состоявшимися. «Депутаты ни в коей мере не сомневаются в гражданской активности приднестровцев, они неоднократно проявляли ее в течение последних 25 лет. Но мы не можем подвергать риску нашу государственность. А она под угрозой, в случае если выборы будут признаны несостоявшимися. Мы этого не можем допустить!», — подчеркнул Пасат.

Его слова, насчет миграции, поддержали многие выступившие общественники. Они говорили о пустующих домах, особенно в сельской местности, «темных окнах наших пятиэтажек», приводили личные примеры выезда за пределы Приднестровья на заработки родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам переписи населения ПМР, по данным на октябрь 2015 года в республике проживали 475,7 тыс. человек. По сравнению с данными предыдущей переписи 2004 года население Приднестровья сократилось на 79 682 человека или на 14,3%.