Великий Новгород, 30 мая, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Соцопрос населения накануне сентябрьских выборов заказали власти Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, документы соответствующего электронного аукциона стоимостью 340 тысяч рублей опубликованы сегодня, 30 мая, на официальном сайте госзакупок.

Советский плакат «Депутат — слуга народа». 1947

В качестве цели опроса обозначается «получение достоверной информации для диагностики электоральной ситуации накануне выборов 18 сентября 2016 года на территории Новгородской области, а также получение информации для оценки эффективности деятельности органов государственной власти Новгородской области».

Как отмечается в аукционной документации, в результате соцопроса заказчик — государственное областное бюджетное учреждение «Общественно-аналитический центр» — намерен узнать оценку населением региона деятельности Владимира Путина на посту президента Российской Федерации, оценку положения дел в Новгородской области, работы регионального правительства и губернатора Сергея Митина, местных властей. Также предполагается определить уровень развития муниципальных образований и выявить проблемы территории, узнать рейтинг СМИ и оценить электоральные позиции политических партий и кандидатов в депутаты Новгородской областной думы по 16 одномандатным избирательным округам накануне выборов в региональный парламент 18 сентября.

Предполагается, что социологический опрос будет проводиться с 15 по 23 июля, им охватят 3 тысячи человек.

Средства на его проведение в размере 340 тысяч рублей (начальная цена контракта) планируется выделить из бюджета Новгородской области.