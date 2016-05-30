Новгородские власти перед выборами захотели узнать, что о них думают люди
Великий Новгород, 30 мая, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Соцопрос населения накануне сентябрьских выборов заказали власти Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, документы соответствующего электронного аукциона стоимостью 340 тысяч рублей опубликованы сегодня, 30 мая, на официальном сайте госзакупок.
В качестве цели опроса обозначается «получение достоверной информации для диагностики электоральной ситуации накануне выборов 18 сентября 2016 года на территории Новгородской области, а также получение информации для оценки эффективности деятельности органов государственной власти Новгородской области».
Как отмечается в аукционной документации, в результате соцопроса заказчик — государственное областное бюджетное учреждение «Общественно-аналитический центр» — намерен узнать оценку населением региона деятельности Владимира Путина на посту президента Российской Федерации, оценку положения дел в Новгородской области, работы регионального правительства и губернатора Сергея Митина, местных властей. Также предполагается определить уровень развития муниципальных образований и выявить проблемы территории, узнать рейтинг СМИ и оценить электоральные позиции политических партий и кандидатов в депутаты Новгородской областной думы по 16 одномандатным избирательным округам накануне выборов в региональный парламент 18 сентября.
Предполагается, что социологический опрос будет проводиться с 15 по 23 июля, им охватят 3 тысячи человек.
Средства на его проведение в размере 340 тысяч рублей (начальная цена контракта) планируется выделить из бюджета Новгородской области.