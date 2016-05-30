Москва, 30 мая, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Черное море никогда не превратится в «натовское озеро». Об этом заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко в интервью «Российской газете».

Минобороны.рф День Черноморского флота в Севастополе

«Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что нельзя допустить превращения Черного моря в «российское озеро», — говорит он. — Но в НАТО прекрасно понимают, что Черное море никогда не превратится в «натовское озеро».

При этом Грушко добавил, что власти РФ предпримут все необходимые меры для того, чтобы нейтрализовать «возможные угрозы и попытки силового давления на РФ с южного направления».

«Черноморский флот был плотно интегрирован в международные усилия по стабилизации обстановки в регионе Средиземного моря и южнее, — напомнил постоянный представитель РФ при НАТО. — В частности, силы флота активно участвовали в операциях по борьбе с пиратством в координации с НАТО и ЕС. Сейчас НАТО от этого отказалось».