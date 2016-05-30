Москва, 30 мая, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Выставка «Алиса Кира Булычева» открылась сегодня в Государственном литературном музее Москвы. Вниманию зрителей представлены знакомые многим с детства иллюстрации Евгения Мигунова к книжкам про Алису, кадры к мультфильму «Тайна третьей планеты» Романа Качанова, фильму «Гостья из будущего» Павла Арсенова и другие материалы.

Цитата из к/ф «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1985. СССР Наташа Гусева в роли Алисы Селезнёвой

Организатор проекта — Детская литературная студия «Сказка выходного дня».

«Экспозиция готовилась для детей и содержит множество игровых декораций. Одна из комнат представляет собой сказочный мир, другую планету. Люминесцентной краской на стенах нанесены космические пейзажи, и, когда выключается свет и зажигается люминесцентная лампа, эти пейзажи светятся в темноте. Другой зал — это большой космический корабль, внутри которого есть места для детей, и будут проходить образовательные программы», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM администратор студии «Сказка выходного дня» Наталья Ласточкина.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж. Роман Качанов. 1981. СССР За штурвалом космического корабля

Педагоги расскажут детям про космос, фантастику, литературу, проведут художественные и театральные занятия. Участие в программе примут детская писательница Валентина Дегтева, художница Дарья Рублева, актриса и театральный режиссёр Юлия Карцева и другие гости.

Проект проходит в год 50-летия со дня первого полёта человека в Космос. «Космос — это наша история, это то, чем мы действительно можем гордиться, ведь мы были в нём первыми. Сейчас, к сожалению, это всё стало не так на слуху — дети, да и часто взрослые, не знают фамилии наших космонавтов, а когда-то знали всех, кто летал, знал каждый ребёнок. А это, можно сказать, сегодня герои нашего времени. Поэтому нашей целью стало, помимо популяризации прекрасной литературы, ещё и рассказать детям о космосе и о том, что происходит в космической отрасли сегодня», — говорит Наталья Ласточкина.

Алиса стала известна всему Советскому Союзу в 1985 году после выхода пятисерийного телевизионного фильм «Гостья из будущего» по повести «Сто лет тому вперед». А Кир Булычев заполнил ранее свободную нишу в советской литературе — детская фантастика для среднего школьного возраста.

Евгений Мигунов. Иллюстрация к книге Кира Булычёва — «Девочка с Земли». 1974

Всего о приключениях Алисы написано более 50 повестей и рассказов. И хотя Кир Булычев не единожды пытался отойти от написания историй о ней, персонаж оказался сильнее, и последняя книга «Алиса и Алисия» вышла в 2003 году незадолго до смерти писателя.

Кадры из фильма «Гостья из будущего» и эскизы костюмов к фильму художницы Валентины Олоновской для выставки предоставил Музей кино, киностудия «Союзмультфильм» передала в Литературный музей целлулоидные фазы к мультфильму «Тайна третьей планеты».

Выставка продлится в музее до 26 июня.