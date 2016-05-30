Кишинёв, 30 мая, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Находящийся под арестом по обвинению в коррупции бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил о намерении сложить с себя мандат председателя Либерально-демократической партии (ЛДПМ) и приостановить членство в партии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в заявлении Филата, опубликованном на его странице в Facebook, говорится, что в ближайшее время состоится национальный конгресс ЛДПМ, на котором планируется избрать новое руководство партии.

jamestown.org Владимир Филат

«На этом конгрессе я сдам мандат председателя и приостановлю членство в партии. Это осознанное решение, которое поможет партии продолжать работу. Людям нужны лидеры с твердым характером, которые верны национальной идее европейской интеграции. Задача партии — стать реальной оппозицией, которая хочет построить действительно европейскую Молдову. Выборы президента будут ключевыми», — считает Филат.

По словам политика, данное решение далось ему крайне тяжело. «ЛДПМ для меня как ребенок, я вложил в эту партию все, в том числе — душу. Какую роль я играл в партии и в стране, рассудит история, а пока можно сказать, что ЛДПМ творила историю. К сожалению, мы были невнимательны и стали жертвой тех, кто захватил Молдову. Очевидно, что все эти удары имели одну цель — уничтожить меня и ЛДПМ», — добавил он.

Сам Филат намерен и далее «бороться, чтобы доказать свою невиновность». «Это сложно, но я знаю, что правда восторжествует. Жаль, что время не вернуть назад…», — подвел итог Владимир Филат.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Филат был арестован в октябре 2015 года по обвинению в коррупции и причастности к хищению 1 млрд евро из банковской системы страны, которое в Молдавии получило название «кражи века». Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сам политик своей вины не признает и обвиняет в своем аресте влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, который предположительно контролирует систему юстиции Молдавии.

Либерально-демократическая партия была основана Владимиром Филатом в 2007 году, и с 2009-го и вплоть до ареста Филата в 2015 году находилась у власти в коалиции с демократами.