Анкара, 30 мая, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Турция достигла прогресса на пути к безвизовому режиму с ЕС, передает The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал репортерам, что Анкарой «выполнены 69 или 70» критериев из 72, выдвинутых Брюсселем.

Упразднение визовых барьеров для турецких граждан — часть т.н. «миграционного соглашения» ЕС и Турции от 18 марта. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган угрожал, что Анкара не будет выполнять часть договора по возврату нелегальных мигрантов в Турцию, если Брюссель не снимет визы.

Юнкер отметил, что вопросы антитеррористических законов, которые Анкара отказывается реформировать, все еще «остаются открытыми». «Это является условием Европейского союза», — говорит он. Среди других проблемных пунктов использование биометрических паспортов.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш сообщает, что стороны «решили, что наш министр по делам ЕС в предстоящие дни отправится в Брюссель». Он подтвердил решимость Анкары достичь безвизовой зоны с ЕС: «Мы не хотим, чтобы серьезной позицией Турции по этой проблеме злоупотребляли».