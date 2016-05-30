Москва, 30 мая, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Законопроект об ограничении деятельности коллекторов не будет распространяться на долги по жилищно-коммунальным услугам и услугам связи, но лишь в том случае, если компания-поставщик услуг не заключит договор с коллекторским агентством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, соответствующую норму одобрил в комитет Госдумы по финрынку в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта об ограничении коллекторской деятельности.

medweb.ru Коллекторство

Ранее организации ЖКХ высказали претензии в отношении законопроекта о коллекторах: по их мнению, в случае принятия документа они фактически лишатся возможности воздействовать на должников, например, отключать электричество злостным неплательщикам.

Представители Минэнерго предлагали на заседании комитета частично исключить из-под действия закона задолженность по ЖКХ, то есть не применять норму о праве должника подать заявление об отказе от взаимодействия с взыскателем. По мнению представителей ведомства, в противном случае управляющая компания не сможет уведомить должника о возникновении просрочки по ЖКХ, если он направит соответствующее заявление.

Применение закона к долгам по ЖКХ привело бы к серьезным последствиям, согласились в комитете. «Если организации ЖКХ во взаимоотношениях с должниками прибегают к услугам коллекторов, то есть к услугам конкретных юрлиц, которые включены в реестр в соответствии с этим законом, то тогда ограничения накладываются не на Мосэнерго или на московскую телефонную сеть, а на коллекторов, у которых договор с этими организациями. А вот что касается предупреждения гражданину — если ты не оплатишь долги по электроэнергии, мы тебе свет отключим — все это регулируется на основе отраслевого законодательства», — сказал глава комитета Госдумы по финрынку Николай Гончар («Единая Россия»). При этом, если организация ЖКХ хочет стребовать с гражданина задолженность по уже поставленной электроэнергии, она может нанять коллектора. «Тогда все взаимоотношения коллектора с гражданином будут регулироваться этим законом», — отметил Гончар.

В ходе дискуссии комитет не поддержал предложение о лицензировании деятельности коллекторских агентств — в законопроекте осталась норма о необходимости включения такого агентства в реестр.

Комитет намерен окончательно завершить работу над законопроектом во втором чтении 3 июня, сообщил Гончар. По его словам, необходимо принять «четкую и однозначную» формулировку поправки относительно распространения закона на долги по ЖКХ.

Согласно ранее поддержанным комитетом поправкам, нормы законопроекта распространяются исключительно на взыскание просроченной задолженности, а не долгов вообще. Также законопроект будет защищать только физлиц, ИП будут исключены из сферы действия законопроекта.

Также определены сроки, по истечении которых должник вправе прекратить взаимоотношения с взыскателем. Комитет также принял решение о том, что право взыскивать просроченную задолженность будут иметь только банки и профессиональные взыскатели — коллекторы, включенные в реестр. МФО не будут иметь право взыскивать просроченную задолженность.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении коллекторской деятельности 12 апреля. Авторами документа являются председатели двух палат российского парламента — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, а также главы двух профильных финансовых комитетов Совета Федерации и Госдумы Сергей Рябухин и Николай Гончар. Принятый в первом чтении документ запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение заемщиков. Запрет вводится и на сообщение о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещение сведений о должнике в интернете, на здании или жилом доме.