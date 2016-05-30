Вологда, 30 мая, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Вологодской области на треть вырос объем денег, которые судебные приставы взыскали со злостных неплательщиков. За первые четыре месяца 2016 года сотрудники ведомства взыскали с нерадивых родителей более 100 миллионов рублей долгов по алиментным платежам, а в минувшем году эта сумма составляла 73 миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе судебных приставов.

Детская площадка

В общей сложности в Вологодской области более 10 тысяч человек являются злостными неплательщиками по алиментам. Они должны своим детям порядка 1,5 миллиардов рублей.

«Ситуация с неплательщиками алиментов продолжает оставаться в области крайне тревожной. Мужчины не желают выплачивать деньги на содержание своих сыновей и дочерей. Они говорят, что любовь прошла, брак распался, и ссылаются на то, что у них появились новые семьи и другие дети. Но все это — лишь пустые отговорки и попытки уйти от ответственности. Алименты не платят и те, чьи дочери и сыновья находятся на содержании в Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Но даже если отец или мать лишены родительских прав, это никоим образом не освобождает их от необходимости выплачивать алименты», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Главный судебный пристав региона Дмитрий Родионов отметил, что объемы взыскиваемых с алиментщиков денег в последнее время резко выросли. Это связывают с недавно введенной мерой, ограничивающей неплательщиков в спецправе на управление транспортом.

«Сейчас ограничения в спецправах действуют в отношении 1607 водителей, то есть они применены к каждому седьмому неплательщику алиментов. Кроме того, в этом году возбуждены 386 уголовных дел, пятеро человек приговорены к реальным срокам лишения свободы. За первые четыре месяца 2015 года таких дел было порядка 350, и никто из алиментщиков не был отправлен в колонию», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Родионов.

Добавим, что ноу-хау этого года — рейды приставов с ГИБДД по вологодским стоянкам, во время которых должников ищут по специальному мобильному приложению. Софт считывает номера припаркованных автомобилей и моментально проверяет их по базе должников. При этом водители, задолжавшие крупные суммы, рискуют сразу лишиться автомобиля.