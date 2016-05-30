Москва, 30 мая, 2016, 19:56 — ИА Регнум. В Москве праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, будут проходить с 28 мая по 5 июня. В городских парках москвичей и гостей столицы приглашают на мастер-классы и фестивали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорпарка.

Советское детство

«В некоторых парках пройдут концерты учеников московских музыкальных школ: 28 мая в саду «Эрмитаж», Бабушкинском и Перовском парках, 29 мая — в Красной Пресне, Садовниках и Измайловском парке», — отметили в пресс-службе.

Основная часть мероприятий запланирована на 1 июня. Так, в парке Горького посетителей ждет программа благотворительного фонда «Лучшие друзья» и «Карнавал детcкого счастья» Владимира Спивакова: выступление оркестра, квест и игра в твистер, моделирование воздушных шаров и игры с фокусниками. В Сиреневом саду дети смогут высадить экспериментальный огород. А в Бабушкинском парке откроется фотовыставка совместно с журналом «Мурзилка».

4 июня в Саду имени Баумана состоится музыкальный фестиваль московских школ, а Парке Горького пройдет благотворительный мастер-класс балета «Тодес» в поддержку фонда «Подари жизнь».

В заключительный день празднования, 5 июня, в саду «Эрмитаж» выступит «Мастерская балета Егора Симачева», в которой гости смогут примерить пачки и пуанты для участия в танцевальном мастер-классе.

Кроме этого, праздники для детей пройдут на ВДНХ, в Культурном центре ЗИЛ и в аквапарке «Карибия».

Напомним, День защиты детей был учрежден в 1939 году в Париже решением Международной демократической партии федерации женщин. В 2015 году в Москве прошло свыше 800 мероприятий, приуроченных ко Дню защите детей.