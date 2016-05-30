Москва, 30 мая, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий запрет на въезд в Россию для иностранцев, имеющих судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ Сергей Обухов и Валерий Рашкин, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Принятие закона позволит максимально снизить число наиболее опасных проявлений миграционной преступности, отмечают авторы.

Цитата из х/ф «Преступление и наказание». реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР Георгий Тараторкин в роли Раскольникова

В качестве аргумента депутаты приводят статистику МВД: в 2015 году иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено 46,4 тыс. преступлений, что на 4,4% больше, чем в 2014 году.