Вологда, 30 мая, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Номинально доходы жителей области в этом году выросли на 10% по сравнению с 2015-ым. В расчете на душу населения вологжане в среднем за месяц зарабатывают 24 154 рубля. Однако другую картину показывает динамика реальных располагаемых денежных доходов, учитывающих изменение потребительских цен. Они также выросли, но всего на 1,5%, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

ИА REGNUM Доходы

Номинальная среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника в I квартале 2016 года составила 28 640 рублей, что выше, чем годом ранее, на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за этот период увеличилась на 2,5%. А вот средний размер назначенной месячной пенсии на 1 апреля 2016 года составил 12 787 рублей, что выше соответствующего показателя на начало апреля 2015 года на 2,9%. Правда, в реальном выражении размер пенсии уменьшился на 4,5%.

«Покупательная способность населения увеличилась по большинству наименований продовольственных товаров: на 99,2% по капусте свежей, на 98,2% по картофелю, на 12,7% по сахарному песку, на 8,6% по яйцам. Но при этом мы видим, что по сравнению с прошлым годом покупательская способность снизилась по всем наименованиям непродовольственных товаров, кроме бензина. Такие показатели связаны прежде всего с экономной моделью поведения, которую сейчас выбирают местные жители. Больше всего инфляция бьет по тем семьям, которые тратят на продукты более 50% заработка. У них просто не остается достаточного количества денег на промтовары», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM вологодский экономист Сергей Смирнов.

По его словам, учитывая подорожание продуктов, в этом году местные жители еще больше внимания будут уделять своим подсобным хозяйствам.

Добавим, что величина прожиточного минимума в регионе в I квартале 2016 года составила 10 241 рубль, так что среднедушевые денежные доходы вологжан обеспечивают 2,4 прожиточного минимума в расчете на все население области.